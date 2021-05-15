Тележурналист Баженов: Фрилансеры должны чувствовать социальную защищенность

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Лидер общественного движения, ведущий Тимофей Баженов считает, что в отношении этой категории работников необходимо устранить пробелы в трудовом законодательстве.

— Мир не стоит на месте, и все больше людей уходит на вольные хлеба, в онлайн, становясь фрилансерами. В отношениях с работодателями многие из них оказываются гораздо менее защищенными, чем люди, работающие на постоянной основе. Необходимо устранять пробелы в законодательстве, касающиеся удаленной занятости, ибо прослойка граждан, работающих удаленно или на краткосрочных проектах, будет стремительно расти, — сказал лидер общественного движения.

Тимофей Баженов отметил, что, когда государство ввело упрощенный режим регистрации физических лиц в качестве самозанятых, преследовались только благие цели. Однако некоторые коммерческие компании стали извлекать из этого существенную незаконную выгоду.

— Многих штатных сотрудников вынудили уволиться и получить статус самозанятых. Это давало возможность заключить с сотрудником договор на оказание услуг вместо полноценного трудового договора, то есть фактически отправить во фриланс насильно, — заявил Баженов.

Известно, что в результате такой схемы компании экономят на страховых взносах в пенсионный, медицинский фонды и фонд социального страхования, а это 30 процентов фонда оплаты труда. Также при такой форме трудовых отношений можно не платить сотрудникам отпускные.

Баженов считает это недопустимым, хотя и согласен, что пандемия вынудила бизнес сокращать издержки, а многие сотрудники на собственном опыте прочувствовали преимущество удаленной работы.

— В любом случае переход в режим фриланса должен быть добровольным и осознанным. Поэтому как бы мы не называли людей, работающих на себя — «фрилансеры», «самозанятые», «удаленщики», — проблемы у всех примерно схожие. Эта категория людей нуждается в лучшей правовой и социальной защищенности, — сказал Баженов.

14 мая в России отмечается День фрилансера. Дата приурочена к открытию в 2005 году первой российской биржи фриланса. Баженов присоединился к добрым пожеланиям в адрес работников этой категории.

— Поздравляю фрилансеров с профессиональным праздником и желаю всем им творческих успехов, замечательных инновационных проектов и профессионального роста, — сказал он.

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