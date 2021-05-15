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Десять новых детских садов откроют к началу учебного года в ТиНАО
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Десять новых детских садов откроют к началу учебного года в ТиНАО

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, Новомосковский административный округ Карта всех событий

К началу нового учебного года на территории Троицкого и Новомосковского административных округов планируют открыть 10 новых детских садов. Об этом в субботу, 15 мая, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Отмечается, что заведения будут рассчитаны на 2340 детей. Часть объектов готова к вводу в эксплуатацию, некоторые уже укомплектованы.

— На других объектах завершаются отделочные работы и благоустройство, — отметил Бочкарев.

Он также сообщил, что 19 школ на 17,7 тысячи учеников и 54 детских сада были открыты в ТиНАО с 2012 года.

В 2022 году планируется постройка еще шести детских садов и восьми школ. Среди самых заметных социальных объектов ближайшего времени — очередная школа-гигант для 2100 учащихся, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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ТиНАОМосквадетский сад
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