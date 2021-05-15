«Будут страдать люди»: эксперт рассказала, как действовать в условиях дефицита древесины

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Всем желающим построить дом стоит сделать это как можно скорее, пока стоимость древесины не возросла еще больше. Подорожание пиломатериалов обусловлено их дефицитом в России и мире. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказала сопредседатель правления Ассоциации деревянного домостроения Юлия Юрлова.

По словам эксперта, в данной ситуации остается надеяться только на меры поддержки со стороны правительства. Ожидать понижения цен на древесину уже не приходится, заметила она.

— Если есть возможность, нужно строить сейчас. Дешевле, к сожалению, уже не будет. Мы надеемся, какие-то действия со стороны государства приведут к стабилизации цен. Будут страдать люди, которые копили на дом несколько лет, а теперь поняли, что этих денег недостаточно, — пояснила Юрлова.

Еще одна проблема заключается в серьезной загруженности предприятий. Всплеск строительства обусловлен в том числе и пандемией коронавируса, которая спровоцировала «отложенный спрос», заметила специалист. Желающие построить дом сейчас смогут получить готовый комплект материалов не раньше октября, подчеркнула Юрлова. Невозможно предсказать, какая цена сформируется к этому сроку.

Стоимость квадратного метра древесины повысилась на 25–30 процентов по сравнению с осенним сезоном, напомнили в ассоциации. Если этот показатель продолжит увеличиваться, дефицит пиломатериалов станет еще более ощутимым для населения, пояснила собеседница «ВМ». Дело в том, что на данный момент достаточно тяжело оценить перспективы роста цены на «доску», отметила она.

— Заключать договоры о поставке на осенне-зимний сезон очень сложно. Мы не можем спрогнозировать стоимость дерева в этот период. Наблюдается дикий спрос со стороны экспортных покупателей: Европы, Америки, Китая, Японии. Они пытаются забрать практически все дерево, которое производится в России, — поделилась Юрлова.

В связи с этим в ассоциации надеются на введение правительством ограничительных мер для экспорта древесины. В СМИ уже сообщалось о том, что Минпромторг рассматривает данную перспективу.

Причиной дефицита послужил «бум строительства», который наблюдается не только в России, но и по всему миру, отметила Юрлова.

— Никто не думал, что возникнет такой колоссальный спрос. Сейчас в мире бум строительства. Люди «строятся» в огромных масштабах. Для этого, конечно, нужны материалы. А где их брать? Россия — лесная страна, — пояснила она.

Инициатива введения таможенных пошлин при вывозе древесины из России, по словам собеседницы «ВМ», будет способствовать выравниванию цен.

— Таможенные пошлины вызовут стабилизацию цен, потому что часть материалов будет оставаться на внутреннем рынке. Минпромторг рассматривает эту возможность и, надеюсь, к чему-то придет, — сказала Юрлова.

К сожалению, проблему невозможно решить увеличением количества лесопильных заводов, считает эксперт. По ее словам, каждое предприятие такого рода начинает свою работу лишь спустя 2–3 года после начала строительства.

Дефицит пиломатериалов отразится не только на бюджете желающих построить деревянный дом, напомнила специалист. «Доска» используется во всех типах жилищ: древесина необходима для строительства кровли, фундамента, перекрытий, заключила она.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству запретить вывоз необработанной древесины из страны с 1 января 2022 года и предложил поставить «жесткий заслон» на бесконтрольный экспорт таких материалов.

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