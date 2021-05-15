Дело возбудили в отношении охранника, выстрелившего в мальчика в Москве
Следственный комитет (СК РФ) возбудил уголовное дело в отношении охранника, который выстрелил в 10-летнего мальчика из сигнального пистолета в столичном магазине. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по городу
Дело возбуждено по статье «Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».
Напомним, инцидент произошел поздно вечером в пятницу, 14 мая, на улице Паустовского. Сотрудник охраны выстрелил в маленького мальчика из сигнального пистолета, пока тот катался на самокате.
В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. После случившегося он был доставлен в одно из столичных медицинских учреждений для обследования.
Расследование продолжается, отметили в пресс-службе ведомства.
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