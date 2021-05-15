Народный календарь. Что нельзя проливать 16 мая, чтобы избежать несчастья

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Это воскресенье, 16 мая, получило в народном календаре следующие названия: Мавра рассадница, Мавра молочница, Мавра – зеленые щи. В этот день православные христиане чтят память мученицы Мавры и Тимофея Фиваидских, которые жили на рубеже III-IV веков. Они пострадали за веру, но не отказались от христианства.

В тот день нельзя даже случайно проливать молоко на стол, согласно приметам, могут прийти неприятные гости, которые принесут дурные вести и несчастья. С этим напитком в воскресенье нужно быть особенно осторожным.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Что нельзя проливать 16 мая, чтобы избежат несчастья

Приметы погоды обещали скорое похолодание, если зацвела черемуха. Если много росы утром, то ждите хороший урожай огурцов.

16 мая отмечаются Международный день света и День биографов.

97 лет назад в СССР вышел первый номер журнала «Мурзилка», который стал очень популярен среди детей. 92 года назад в Голливуде состоялась первая церемония вручения «Оскаров». 36 лет назад началась антиалкогольная кампания в СССР.

В этот день родились русский искусствовед, историк Иван Цветаев, поэты Игорь Северянин и Ольга Берггольц, модельер Кристиан Лакруа, актеры Пирс Броснан, Джанет Джексон, Меган Фокс.

Именины отмечают Михаил, Марфа, Севастьян.

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