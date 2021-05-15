Народный календарь. Что нельзя проливать 16 мая, чтобы избежать несчастья
Это воскресенье, 16 мая, получило в народном календаре следующие названия: Мавра рассадница, Мавра молочница, Мавра – зеленые щи. В этот день православные христиане чтят память мученицы Мавры и Тимофея Фиваидских, которые жили на рубеже III-IV веков. Они пострадали за веру, но не отказались от христианства.
В тот день нельзя даже случайно проливать молоко на стол, согласно приметам, могут прийти неприятные гости, которые принесут дурные вести и несчастья. С этим напитком в воскресенье нужно быть особенно осторожным.
Подробности в видеосюжете «ВМ»:
Приметы погоды обещали скорое похолодание, если зацвела черемуха. Если много росы утром, то ждите хороший урожай огурцов.
16 мая отмечаются Международный день света и День биографов.
97 лет назад в СССР вышел первый номер журнала «Мурзилка», который стал очень популярен среди детей. 92 года назад в Голливуде состоялась первая церемония вручения «Оскаров». 36 лет назад началась антиалкогольная кампания в СССР.
В этот день родились русский искусствовед, историк Иван Цветаев, поэты Игорь Северянин и Ольга Берггольц, модельер Кристиан Лакруа, актеры Пирс Броснан, Джанет Джексон, Меган Фокс.
Именины отмечают Михаил, Марфа, Севастьян.
Читайте также: Народный календарь. Почему полезно говорить по душам с начальником 15 мая