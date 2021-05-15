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Член ОП РФ Разворотнева призвала увеличить суммы компенсаций за снесенные гаражи
Фото: Екатерина Бибикова

Член ОП РФ Разворотнева призвала увеличить суммы компенсаций за снесенные гаражи

Василий Плиткин

Город

Председатель комиссии по ЖКХ, строительству и ремонту ОПРФ и правозащитница Светлана Разворотонева выступила с предложением законодательно закрепить нормы развития застроенных территорий и развивать программы по созданию парковочных пространств. Об этом она заявила на круглом столе «Город против автомобилистов. Как найти баланс интересов», который прошел в Общественной палате РФ.

В мероприятии приняли участие представители органов власти и бизнес-сообщества, депутаты МГД, общественники, эксперты и жители столицы. Они обсудили проблему нехватки парковочных мест в Москве, а также перспективы развития городской инфраструктуры и ее влияния на комфортность проживания в городской среде.

— Сейчас нормы развития застроенных территорий носят рекомендательный характер, поэтому при возведении новых жилых домов, комплексов и кварталов ими зачастую пренебрегают. Эти правила должны стать обязательными к исполнению. Именно в интересах простых людей должен развиваться наш мегаполис, — заявила правозашитница.

За 10 лет количество автомобилей, зарегистрированных в московском регионе, увеличилось более чем на треть. Ежегодный прирост составляет около 300 тысяч единиц. Город стремительно автомобилизируется. Одновременно с этим власти прилагают серьезные усилия, чтобы предоставить альтернативу собственному транспорту в виде комфортного общественного. Тем не менее востребованность стоянок растет. Во всех районах столицы наблюдается дефицит парковочных мест, который сказывается и на безопасности граждан: стихийный паркинг препятствует проезду экстренных служб и спецтехники к жилым домам, создает заторы, негативно влияет на окружающую среду.

— Для предотвращения коллапса необходимо реализовывать программы по созданию дополнительных парковочных мест на основе частно-государственного партнерства, — пояснила Светлана Разворотнева.

Также она подчеркнула, что, несмотря на то что в этом году в России стартует «Гаражная амнистия», проблема сноса гаражей граждан остается актуальной. В частности, она предлагает предоставлять владельцам снесенных гаражей и льготным категориям населения бесплатные места в многоуровневых гаражных комплексах и приблизить сумму компенсации за снесенный гараж к рыночной цене.

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