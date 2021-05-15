«Бабло большое»: юрист рассказал, чем закончится суд Лозы с Первым каналом

Фото: Youtube / Юрий Лоза

Первый канал и Юрий Лоза, вероятно, сумеют договориться между собой и разрешить спор вокруг известной песни барда «Плот». Об этом «Вечерней Москве» заявил юрист, специалист по авторскому праву Илья Коротихин.

Ранее стало известно, что Лоза подал в Мосгорсуд иск к Первому каналу с требованием запретить трансляцию одной из своих песен на шоу «Голос». По данным СМИ, речь идет о композиции «Плот». Также пресса утверждает, что певец требует взыскать с телеканала компенсацию — четыре миллиона рублей за нарушение авторских прав и один миллион за моральный вред.

В беседе с «ВМ» Илья Коротихин обратил внимание, что по факту Первый канал не нарушил авторских прав Юрия Лозы, поскольку на шоу звучит не собственно песня исполнителя, а только пародия.

— «Голос» — это шоу пародий, поэтому формально права Юрия нарушены не были. Вместе с тем само по себе понятие авторских прав тоже нельзя вычеркивать из уравнения. В этой связи Лоза действительно вправе просить, чтобы его композицию убрали из выпуска передачи, — рассказал эксперт.

Комментируя требование Лозы выплатить компенсацию, Коротихин выразил мнение, что, скорее всего, стороны «договорятся о какой-нибудь цифре, которая их устроит», и на этом спор будет исчерпан. О миллионах рублей в данном случае речь не пойдет, считает юрист.

Оценивая саму ситуацию, собеседник «Вечерней Москвы» допустил, что певец попросту «нашел повод, чтобы закуситься» (с Первым каналом — прим. «ВМ»).

— Сам Лоза в свое время говорил: «Плот маленький, бабло большое», — с иронией напомнил Коротихин.

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