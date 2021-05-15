СМИ: Два парашютиста разбились в Подмосковье

Фото: Из личного архива Шевцовых

Двое мужчин, которые прыгали в тандеме с парашютом, произвели жесткую посадку в деревне Вихрево под Сергиевым Посадом.

Сообщается, что оба серьезно пострадали. 36-летний инструктор получил закрытый перелом левой стопы, а его 26-летнего пассажира госпитализировали с переломами таза и поясничного отдела позвоночника.

В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.

Уточняется, что прыжок выполнялся с вертолета, который принадлежит аэроклубу «Пересвет-Аэро», сообщает Рен ТВ.

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