СМИ: Два парашютиста разбились в Подмосковье
Двое мужчин, которые прыгали в тандеме с парашютом, произвели жесткую посадку в деревне Вихрево под Сергиевым Посадом.
Сообщается, что оба серьезно пострадали. 36-летний инструктор получил закрытый перелом левой стопы, а его 26-летнего пассажира госпитализировали с переломами таза и поясничного отдела позвоночника.
В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.
Уточняется, что прыжок выполнялся с вертолета, который принадлежит аэроклубу «Пересвет-Аэро», сообщает Рен ТВ.
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