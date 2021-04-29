Названы самые интересные факты о прыжках с парашютом

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Прыжки с парашютом считаются одним из самых экстремальных видов спорта. Существует мнение о том, что единственное падение, которым гордится человек, — это прыжок с парашютом. Эксперты собрали несколько интересных фактов об этом виде спорта.

Так, придумал парашют известный во всем мире изобретатель — Леонардо да Винчи. Он нарисовал эскиз пирамидального парашюта. А вот впервые создал подобный аппарат физик Луи-Себастьян Ленорман. Он же сделал первый документально зафиксированный прыжок. Причем за его свободным падением наблюдали зрители. Физик спрыгнул с башни Монпелье.

Самый низкий по высоте парашютный прыжок был сделан с высоты 12 метров. Пилот Тереке Спенсер из Великобритании вынужден был сделать такой прыжок, так как его самолет подбили немцы. Он прыгнул практически у самой земли, и ему удалось благополучно приземлиться.

Самым старым парашютистом считается Джордж Мойз. В возрасте 97 лет он прыгнул с высоты 3 тысячи метров. Конечно, он это сделал вместе с инструктором. Так мужчина решил отметить свой день рождения.

Самый высотный прыжок был выполнен спортсменом-экстремалом Феликсом Баумгартнером. Он сделал это с высоты 38,6 километра. В полете он достиг скорости, которая составила 1342 километра в час. Прыжок он совершил в специальном скафандре, чтобы не сгореть и не задохнуться при падении, отмечает Newinform.

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