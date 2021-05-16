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«Три столба»: Джиган опубликовал фото с отдыха на Мальдивах
Фото: @iamgeegun / Официальный аккаунт Джигана в Instagram

«Три столба»: Джиган опубликовал фото с отдыха на Мальдивах

Кирилл Николаев

Звезды

Рэпер Джиган отдыхает на Мальдивах вместе с супругой Оксаной Самойловой и детьми. На своей странице в Instagram музыкант опубликовал очередную фотографию с отпуска.

На снимке рэпер стоит возле бассейна. В кадр также попал дом, где Джиган живет вместе со своей семьей.

— Доброе утро! Мир и любовь! — написал музыкант в комментариях к посту.

Поклонники моментально отреагировали на новую публикацию рэпера. Некоторые отметили, что Джиган слишком раскачался в спортивном зале. Из-за своих больших размеров он якобы сливается с двумя колоннами по бокам.

«Качаться точно хватит, как эти две колонны по бокам», «Дом не видно, широкий стал», «На фото три столба», — написали они в комментариях к посту.

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