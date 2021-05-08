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Джиган и Самойлова арендовали яхту на Мальдивах за девять миллионов рублей
Фото: @samoylovaoxana / Официальный аккаунт Оксаны Самойловой в Instagram

Джиган и Самойлова арендовали яхту на Мальдивах за девять миллионов рублей

Анастасия Колоскова

Звезды

Отдыхающие на Мальдивах вместе с детьми рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова остановились прямо на двухпалубной яхте, двухнедельная аренда которой, по оценке СМИ, обошлась им в девять миллионов рублей.

Судно напоминает респектабельную виллу. Она вмещает около десяти просторных спален, комнаты для гостей, а также кухню и даже бассейн с рыбами.

В распоряжении звездного семейства также находятся два водных скутера, катер и надувной бассейн с горкой.

По данным издания «7Дней.ру», стоимость недельной аренды данного судна стоит 4,5 миллиона рублей.

Ранее Оксана Самойлова выложила эффектное фото с семейного отдыха на островах.

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яхтаДжиганОксана Самойлова
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