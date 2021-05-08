«Я очень счастлива»: Самойлова опубликовала эффектное фото с Джиганом на пляже

Фото: instagram/samoylovaoxana

Супруга исполнителя Джигана Оксана Самойлова выложила новое фото с семейного отдыха. Для снимка девушка выбрала эффектный купальник.

— Сегодня второй день нашего отдыха, и это совсем совсем другие Мальдивы. Жить тут на лодке — это что-то просто фантастическое... Я вот сейчас в моменте очень-очень счастливая. Передаю вам лучи своего счастья через эту фотку, — написала Самойлова под постом на своей страничке в Instagram.

Подписчики оценили фото модели. Многие не поверили, что на снимке перед ними мама четверых детей.

«Оксана! Какие красивые»; «Фигура потрясающая! Вы точно четверых детей рожали?»; «Идеальные», — написали поклонники.

Ранее Оксана Самойлова рассказала, как изменила ее семейная жизнь.

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