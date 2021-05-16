Названы популярные мужские имена, которые раздражают женщин

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В силу различных причин некогда востребованные мужские имена теряют популярность у женщин. Психологи объяснили причины подобного явления.

По мнению специалистов, имя Александр может надоесть или вызвать негативные ассоциации у девушек из-за широкого распространения. Имя Иван плохо воспринимается современными женщинами из-за негативной ассоциации с персонажем русских сказок.

Психологи отметили, что имя Олег вызывает у девушек противоречивые и зачастую неприятные ощущения. Особенно им не нравится отчество Олегович. Имя Сергей также становится менее популярным. Женщины не хотят называть им своих сыновей из-за его второй части, боясь, что мальчиков будут дразнить сверстники.

Валентинов многие считают мягкохарактерными и наделенными женскими чертами. Девушки опасаются, что у сыновей из-за имени может быть женственный и слабый характер, сообщили на сайте Sm-news.ru.

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