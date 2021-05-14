Психиатр объяснил, как вести себя при разговоре с агрессивными людьми

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Врач-психиатр Николай Львов рассказал, как вести себя с враждебным собеседником. Эксперт посоветовал не переходить на крик и спокойно выяснить, что человеку от вас нужно.

— Если человек агрессивен и пытается каким-то образом воздействовать на вас словами, самое основное — ни в коем случае не переходить на крик, не бежать, а совершенно спокойно выяснить, что ему нужно, — указал Львов.

Специалист советует повторить этот вопрос несколько раз, используя разные выражения: «Что вы хотели?»; «Что вы от меня хотите?»; «Почему так случилось, что мы с вами разговариваем и вы говорите на повышенныхтонах?»; «Что-то случилось?»; «Чем я могу вам помочь?». Такие фразы не вызовут агрессивной реакции со стороны человека, заявил Львов в интервью «Звезде».

В разговоре с агрессивным собеседником можно использовать технику растаскивания внимания. Для этого нужно обратить внимание человека на окружающую обстановку, предложив ему отойти в сторону или присесть на скамейку. Можно задавать ему вопросы на другие темы, чтобы сменить направление диалога. Львов говорит о том, что во время разговора нужно попытаться расположить к себе агрессивного человека, а также следует контролировать собственные слова и мимику, чтобы не спровоцировать собеседника.

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