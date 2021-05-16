Синоптик предупредил о похолодании в Центральной России

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В середине следующей недели в Центральный федеральный округ (ЦФО) придет похолодание. Об этом в воскресенье, 16 мая, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в понедельник, 17 мая, температура в ЦФО дойдет до 30-32 градусов, но уже со среды, 19 мая, похолодает до 19-23 градусов. Погода будет облачной и дождливой.

Вильфанд отметил, что в середине недели температура вернется к климатической норме. В четверг, 20 мая, и в пятницу, 21 мая, ожидается до 15-20 градусов, а ночные температуры будут около 10 градусов. По прогнозу синоптиков, в эти дни будут кратковременные дожди, сообщает РИА Новости.

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