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Врач предупредил об опасности при использовании кондиционера
Фото: Анна Быкова

Врач предупредил об опасности при использовании кондиционера

Кирилл Николаев

Здоровье

Чрезмерное охлаждение помещения при помощи кондиционера в жаркую погоду может привести к пневмонии. Об этом в воскресенье, 16 мая, рассказал академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Юрий Беленков.

Он отметил, что по всем санитарным нормам разница в температуре должна быть не больше 5-7 градусов. Например, если на улице 30 градусов, то кондиционер должен быть поставлен на 25 градусов. Этого достаточно для комфортного пребывания в доме.

—И это защитит от насморка, радикулитов, вплоть до пневмонии, что, к сожалению, бывает, когда увлекаются кондиционерами, — цитирует Беленкова URA.RU.

Врач добавил, что в особо жаркий период люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны внимательнее относиться к своему здоровью.

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