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Евгений Попов: Будет ускорен въезд в дома по реновации в Филевском парке
Фото: Мария Попова

Евгений Попов: Будет ускорен въезд в дома по реновации в Филевском парке

Василий Плиткин

Город

Тележурналисту Евгению Попову вместе с жителями района Филевский парк, которые давно ждут решения квартирного вопроса, удалось ускорить их переселение в новые дома по программе реновации.

— До конца мая первые жители начнут получать смотровые ордера. В ближайшее время выделят часть квартир, остальные предоставят до декабря этого года, — отметил Евгений Попов в своем Телеграм-канале. — Это наша общая победа! На заседании штаба мэра и в правительстве Москвы поддержали наше с вами предложение не дожидаться, когда будут сданы в эксплуатацию все квартиры, а начать заселение прямо сейчас.

Журналист поблагодарил жителей Филевского парка, членов инициативной группы за активность и пообещал проследить, чтобы чиновники в полном объеме выполнили все свои обещания. Он также рассказал о проделанной работе. В частности, Попов инициировал ряд важных совещаний и встреч, в том числе с депутатом Мосгордумы Александром Козловым.

— Абсолютно верное решение, что дома, которые находятся уже в предаварийном состоянии, начнут расселяться в современные комфортные новостройки. Евгений Попов вместе с жителями проделали большую системную работу. На встрече мы обсудили возможные варианты, аргументацию, какие необходимо представить документы для скорейшего переселения людей. Отрадно, что Евгению и жителям удалось этого добиться, — рассказал Александр Козлов.

Напомним, конфликтная ситуация по поводу расселения ветхих и аварийных домов по улицах Новозаводской и Заречной сложилась этой весной. Люди узнали о том, что переселение отложено до второго квартала 2022 года, собрали стихийную встречу и пригласили на нее тележурналиста. Евгений Попов поддержал позицию москвичей и принял активное участие в решении проблемы.

В своем видеоролике на фоне готовящегося к открытию Центра информирования по переселению по программе реновации Евгений Попов отметил, что теперь планирует взаимодействовать с Департаментом городского имущества Москвы. «В Центре будут заниматься непосредственно вопросами переселения. Поймем, кто и в какие сроки переселяется, уже с поквартирной конкретикой».

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