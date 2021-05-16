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Москвичам рассказали об истории Дома Гоголя
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Москвичам рассказали об истории Дома Гоголя

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, Никитский бульвар, 7А Карта всех событий

Усадьба, в которой находится мемориальный музей и научная библиотека «Дом Гоголя», за долгие годы пережила многие события, в том числе пожар и постепенное расширение.

В особняке, который находится на Никитинском бульваре, 7а, Николай Гоголь провел последние четыре года своей жизни. Он прибыл сюда в 1848 году. Писателю выделили две комнаты первого этажа с выходом в парадные сени.

Уточняется, что коррективы в историю усадьбы внес пожар 1812 года. Старые деревянные постройки сгорели, пострадали даже каменные дома. Усадьбу купил генерал-майор Александр Талызин. Новый хозяин привел владение в порядок.

Еще одна из хозяек усадьбы — Анна Толстая — увеличила ее территорию. Она купила участок, примыкающий к владению с северной стороны, а также частично перестроила здание. Кроме того, был возведен каменный второй этаж, переделаны комнаты и пристроен двухэтажный доходный дом.

После революции дом отдали под коммунальные квартиры. Позже в здании расположились музей и библиотека. А в 1959 году во дворе установили памятник Николаю Гоголю.

На сегодняшний день в Доме Гоголя проходят выставки современного искусства, лекции, спектакли, концерты и творческие занятия, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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Николай Гоголь«Дом Гоголя»архитектурный облик здания
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