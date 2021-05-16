Взломать Вселенную: как работают популярные в TikTok «коды Грабового»

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В этом году в соцсети TikTok множество пользователей опубликовали видео с «магическими комбинациями чисел», способными помочь в любви, финансовых делах, принести удачу. Эти коды ранее придумал создатель нового религиозного движения Григорий Грабовой. Как в беседе с «ВМ» пояснила нейропсихолог Елена Данилова, они могут работать, но не являются «волшебной пилюлей».

— Во все времена люди верили в магию чисел, знаков, ритуалов. И они действительно работают. Чем большее количество людей верит во что-то, тем большее поле влияния создается. Прописывание и повторение каких-то слов или цифр приводит к тому, что человек верит в их силу. Так создаются новые нейронные связи, укрепление которых постепенно приводит к новым идеям, действиям, привычкам, они и помогают изменить жизнь. Личность создателя также имеет значение. Насколько он и его философия откликаются у человека, — пояснила собеседница «ВМ».

По словам нейропсихолога, важно понимать, что надежда на эти ритуалы, как на «волшебную пилюлю» (написал, ничего не сделал, забыл) не обоснована. Чтобы эдакое плацебо сработало, нужна постоянная подпитка вниманием, — дополнила Елена Данилова. В заключении она дополнила, что результаты таких «экспериментов» всегда будут субъективны, так как все люди разные.

Напомним, Григорий Грабовой является российским лидером культа, объявившим себя «Иисусом Христом во Втором пришествии». Он утверждал, что умеет лечить рак и СПИД, воскрешать людей и телепортироваться. Грабовой был приговорен к восьми годам лишения свободы по статье 159 УК РФ «мошенничество». В 2010 году мужчина вышел на свободу, сейчас он проживает и продолжает вести свою деятельность в Сербии.

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