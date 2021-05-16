Народный календарь. Что нельзя дарить 17 мая, чтобы не навлечь слезы и болезни

Фото: pixabay.com

В понедельник, 17 мая, Православная церковь чтит память мученицы Пелагии Тарсийской. В народе день называли Пелагия заступница или День баклушников.

Народные приметы гласили, что в этот день нельзя дарить жемчуг, это обещало слезы владельцу. Кроме жемчуга не стоило дарить веники и метлы, чтобы не навлечь потерю в семье одариваемого. Считалось, что иконы дарить нельзя, это принесет болезни.

Лучшим подарком в этот день станет расписная деревянная ложка, причем неважно кому, главное – подарить. Подарок призовет богатство и сытость в дом владельца.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Что нельзя дарить 17 мая, чтобы не навлечь слезы и болезни

Приметы погоды обещали засуху, если вы увидите много майских жуков, а ливень обернется отличным урожаем.

17 мая отмечаются Всемирный день электросвязи и информационного общества и День рождения Интернета, который появился 30 лет назад.

160 лет назад была впервые публично продемонстрирована цветная фотография, сделанная по методу физика Джеймса Максвелла. 33 года назад на территории Московского Кремля найден «Большой Кремлевский клад», в котором были серебряные украшения.

В этот день родились актеры Илья Рутберг, Елизавета Никищихина, Александр Леньков, российский политик Галина Старовойтова, певицы Анжелика Агурбаш, Катя Огонек и Ксения Новикова.

Именины отмечают Николай, Пелагея, Леонтий, Никита, Исаакий, Кирилл, Климент.

Читайте также: Народный календарь. Что нельзя проливать 16 мая, чтобы избежать несчастья