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Свыше 3300 человек получили консультацию от Московского областного БТИ
Фото: pixabay.com

Свыше 3300 человек получили консультацию от Московского областного БТИ

Елена Фролова

Общество

Свыше 3300 жителей Московской области проконсультировались по горячей линии Московского областного БТИ, которая была запущена в конце апреля. Такую информацию предоставила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

По ее словам, чаще всего граждане задавали вопросы, которые касались налогообложения и имущественных льгот. Помимо этого, люди интересовались, как и что нужно регистрировать на земельном участке.

— Горячая линия относительно дачной амнистии и других вопросов оформления недвижимости была запущена в конце апреля, — объяснил заместитель председателя правительства Московской области, министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он также добавил, что возможность консультироваться по телефону дает гражданам право на получение ответов на вопросы о процедурах дачной амнистии, проведении кадастровых работ и на другие вопросы касаемо оформления земли, строений и домов в соответствии с действующим земельным законодательством, отмечает телеканал 360.

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Московская областьдачная амнистияАндрей Разин
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