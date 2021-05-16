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«Лес Победы»: более 316 тысяч растений высадили в Подмосковье в рамках акции
Фото: pixabay.com

«Лес Победы»: более 316 тысяч растений высадили в Подмосковье в рамках акции

Елена Фролова

Общество
Россия, Московская область, Можайский городской округ, село Тропарёво Карта всех событий

Более 316 тысяч деревьев и кустарников посадили в Московской области по программе акции «Лес Победы», которая состоялась 15 мая. Такую информацию предоставили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Губернатор области Андрей Воробьев совместно со школьниками, их родителями и педагогами высадил красный клен около новой школы в селе Тропарево Можайского городского округа. Помимо этого, акцию в этот день провели и в других городах области. К ней присоединились десятки тысяч граждан.

Спикер Московской областной думы Игорь Брынцалов напомнил, то высаженные растения представляют собой не только дань памяти подвигу тех, кто сражался ради Победы в Великой Отечественной войне, но и символ мирной жизни, отмечает телеканал 360.

Читайте также: Акция «Лес Победы» стартовала в Московской области

акцияАндрей ВоробьевМосковская область
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