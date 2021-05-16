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Памятник митрополиту Питириму открыли в подмосковном Волоколамске
Фото: patriarchia.ru

Памятник митрополиту Питириму открыли в подмосковном Волоколамске

Елена Фролова

Религия

Памятник митрополиту Волоколамскому и Юрьевскому Питириму открыли в Московской области. Торжественная церемония была приурочена к 95-летию со дня рождения священнослужителя.

Скульптура установлена около храма Рождества Христова в городском округе Волоколамск. Митрополит служил в Подмосковье на протяжении 40 лет. На мероприятии присутствовал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, который обратился к собравшимся с речью. Он рассказал, что ему не удалось познакомиться с митрополитом Питиримом, однако он много хорошего слышал о нем.

— Московская область — православный край. Буквально в каждом городе есть своя большая культура, история. Я не был лично знаком с владыкой Питиримом, но знаю большое количество людей, которым он помогал и вдохновлял их, — пояснил глава региона.

Он также добавил, что перед поездкой в Волоколамск встретился с министром обороны Сергеем Шойгу, который, узнав о предстоящем открытии памятника, рассказал о своей встрече с митрополитом, отмечает телеканал 360. В то время Питирим закладывал новый храм в Новогорске, вдохновляя окружающих на добрые дела.

В заключение Андрей Воробьев призвал всех также оказывать поддержку друг другу, а также пожелал, чтобы храмы в регионе были полны прихожанами, а Подмосковье процветало.

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