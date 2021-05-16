Большинство пассажиров столичного транспорта соблюдают меры безопасности

Старший контролер Виктория Василенко беседует с нарушителем масочного режима в автобусе / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В столице продолжают проверять наличие масок и перчаток у пассажиров общественного транспорта. Накануне выходных сотрудники ГКУ «Организатор перевозок» провели очередной рейд в городских автобусах и метро. К ним присоединились корреспонденты «Вечерней Москвы».

По рекомендациям санитарных врачей уже больше года действует масочно-перчаточный режим во всем общественном транспорте.

— Пассажиры в большинстве своем соблюдают его. Летом в метро входили 83 процента пассажиров в масках и 36 процентов в перчатках. Сейчас этот показатель увеличился. Мы видим положительную динамику. Практически все заходят в масках и 73 процента в перчатках. Мы не снижаем активность проверок. Ежедневно проводим рейды на всем общественном транспорте, — отметил глава ведомства Владислав Султанов.

На этот раз контролеры разделились на группы по маршрутам автобусов М17, Т34 и № 266. Помимо средств защиты, они проверяли и правильность оплаты проезда.

— К сожалению, есть люди, которые не соблюдают рекомендации. Таких пассажиров мы штрафуем. За прошлый год этот показатель составил более 410 тысяч нарушений, — добавил Султанов.

В первом же автобусе при проверке проездных документов у одного пассажира не оказалось при себе маски.

— Нам необходимо доехать до той остановки, до которой пассажир оплатил проезд. Только тогда мы можем выйти с ним на улицу и выписать штраф о несоблюдении рекомендации санитарных врачей, — пояснила контролер ГКУ «Организатор перевозок» Ирина Лисицкая.

К слову, штраф за безбилетный проезд — одна тысяча рублей. А вот за отсутствие средств защиты пассажиру придется оплатить штраф в размере уже пяти тысяч рублей.

Читайте также: Эпидемиолог объяснил важность правильного ношения масок в общественных местах