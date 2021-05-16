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Московская военная прокуратура проведет прямую линию по вопросам антикоррупционного просвещения
Фото: Pixabay

Московская военная прокуратура проведет прямую линию по вопросам антикоррупционного просвещения

Вероника Ушакова

Общество

Московская городская военная прокуратура 18 мая проведет прямую линию по вопросам антикоррупционного просвещения населения.

Для того чтобы сообщить о нарушении закона или проконсультироваться по подобным вопросам, можно будет позвонить по телефону (495) 693-56-21. Сотрудники военной прокуратуры зафиксируют обращения и ответят на вопросы граждан.

— Прямая линия будет действовать с 9:00 до 17:00. В рамках мероприятия специалисты расскажут гражданам о коррупции и борьбе с ней, а также ответят на все интересующие вопросы, которые будут в рамках компетенции органов военной прокуратуры, — прокомментировали в пресс-службе столичной прокуратуры.

Напомним, что ранее в Генеральной прокуратуре России оценили масштабы коррупции в России в 2021 году. Эксперты отметили увеличение случаев нарушений. По данным ведомства, на факты взяточничества приходится около половины выявленных преступлений — 3,5 тысячи. Число таких преступлений выросло на 21,1 процента по сравнению с показателями января-февраля 2020 года.

Кроме того, по информации представителей Генеральной прокуратуры России, в январе-феврале 2021 года количество преступлений, связанных с коррупцией, увеличилось на 11,8 процента — с 6,3 до 7,1 тысячи. В ведомстве уточнили, что в каждом третьем случае размер взятки не превышал десяти тысяч рублей. Согласно статистике, чаще всего мелкие взятки давали в Башкирии, Москве и Краснодарском крае.

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Московская прокуратуракоррупциявопросы населения
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