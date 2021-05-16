Московская военная прокуратура проведет прямую линию по вопросам антикоррупционного просвещения

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Московская городская военная прокуратура 18 мая проведет прямую линию по вопросам антикоррупционного просвещения населения.

Для того чтобы сообщить о нарушении закона или проконсультироваться по подобным вопросам, можно будет позвонить по телефону (495) 693-56-21. Сотрудники военной прокуратуры зафиксируют обращения и ответят на вопросы граждан.

— Прямая линия будет действовать с 9:00 до 17:00. В рамках мероприятия специалисты расскажут гражданам о коррупции и борьбе с ней, а также ответят на все интересующие вопросы, которые будут в рамках компетенции органов военной прокуратуры, — прокомментировали в пресс-службе столичной прокуратуры.

Напомним, что ранее в Генеральной прокуратуре России оценили масштабы коррупции в России в 2021 году. Эксперты отметили увеличение случаев нарушений. По данным ведомства, на факты взяточничества приходится около половины выявленных преступлений — 3,5 тысячи. Число таких преступлений выросло на 21,1 процента по сравнению с показателями января-февраля 2020 года.

Кроме того, по информации представителей Генеральной прокуратуры России, в январе-феврале 2021 года количество преступлений, связанных с коррупцией, увеличилось на 11,8 процента — с 6,3 до 7,1 тысячи. В ведомстве уточнили, что в каждом третьем случае размер взятки не превышал десяти тысяч рублей. Согласно статистике, чаще всего мелкие взятки давали в Башкирии, Москве и Краснодарском крае.

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