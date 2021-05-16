Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Столичные школьники и студенты приняли участие в IT-хакатоне в Обнинске
Фото: Денис Кондратьев / Вечерняя Москва

Столичные школьники и студенты приняли участие в IT-хакатоне в Обнинске

Лада Вавилова

Наука

16 мая завершился двухдневный окружной IT-хакатон на площадке «Точка кипения» в Обнинске. Студенты и школьники поборолись за право стать финалистами международного конкурса.

В состязании участвовали команды из Москвы, Обнинска, Новомосковска и Малоярославца. Сначала молодые люди послушали лекции экспертов в области IT-технологий, а после — презентовали членам жюри собственные проекты, идеи и прототипы технических устройств.

Лучшие команды получили возможность представить свой проект в финале международного конкурса. Там они поборются за солидный призовой фонд — полтора миллиона рублей. Остальным участникам хакатона подарили современные функциональные гаджеты.

— В этом году региональный этап IT-хакатона прошел в рамках проекта Social Idea, который запустили представители компании сотовой связи. Участие в таком конкурсе — отличная возможность для молодых разработчиков проявить себя. Кстати, некоторые проекты, которые ребята презентовали, появились из реальных запросов от Российской академии наук, — рассказала менеджер проекта Агентства инновационного развития Алина Послова.

Она добавила, что проведение подобных состязаний крайне важно. Таким образом студенты и школьники могут работать на реальных научных и бизнес-кейсах. Это дает им возможность понять актуальные тренды отрасли и сориентироваться, на какое направление стоит обратить внимание в будущем.

Читайте также: Школьник из Москвы получил золотую медаль международной Балтийской олимпиады по физике

школьникиконкурстехнологии
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Юбилей Михаила Булгакова: время говорить о любви

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Взять и поделить: как сделать так, чтобы вакцины хватило всем

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Работа для молодежи: нужно дать подросткам шанс

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Смысл земных страданий

Михаил Краснов
Михаил Краснов

Научитесь понимать язык сорняков

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьмите сканер, нажмите кнопку: как стереть воспоминания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От венка до вина: главные майские цветы

Все мнения
О проекте