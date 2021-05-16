Столичные школьники и студенты приняли участие в IT-хакатоне в Обнинске

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16 мая завершился двухдневный окружной IT-хакатон на площадке «Точка кипения» в Обнинске. Студенты и школьники поборолись за право стать финалистами международного конкурса.

В состязании участвовали команды из Москвы, Обнинска, Новомосковска и Малоярославца. Сначала молодые люди послушали лекции экспертов в области IT-технологий, а после — презентовали членам жюри собственные проекты, идеи и прототипы технических устройств.

Лучшие команды получили возможность представить свой проект в финале международного конкурса. Там они поборются за солидный призовой фонд — полтора миллиона рублей. Остальным участникам хакатона подарили современные функциональные гаджеты.

— В этом году региональный этап IT-хакатона прошел в рамках проекта Social Idea, который запустили представители компании сотовой связи. Участие в таком конкурсе — отличная возможность для молодых разработчиков проявить себя. Кстати, некоторые проекты, которые ребята презентовали, появились из реальных запросов от Российской академии наук, — рассказала менеджер проекта Агентства инновационного развития Алина Послова.

Она добавила, что проведение подобных состязаний крайне важно. Таким образом студенты и школьники могут работать на реальных научных и бизнес-кейсах. Это дает им возможность понять актуальные тренды отрасли и сориентироваться, на какое направление стоит обратить внимание в будущем.

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