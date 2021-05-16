Семьям погибших журналистов и силовиков вручили автомобили

Вдова командира взвода бывшего 60-го отделения милиции Ленинского РУВД Николая Правдюка — Галина Правдюк около подаренного ей автомобиля / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В столице завершился Международный турнир по дзюдо среди полиции и армии. В рамках мероприятия провели благотворительную акцию «Мы помним», в ходе которой десяти семьям героев, погибших при исполнении служебного долга, подарили автомобили.

Ключи от машин вручали на сцене спортивного комплекса «Баскет Холл». В зале присутствовали матери, отцы, вдовы силовиков и журналистов, погибших при исполнении служебного долга. Несмотря на то, что на первый взгляд это радостное событие, многие принимали подарок со слезами на глазах. Одна из таких людей — вдова командира взвода бывшего 60-го отделения милиции Ленинского РУВД Николая Правдюка — Галина Правдюк.

— Мой муж погиб ночью 12 сентября 1991 года. Во время патрулирования около дома № 8 по Гоголевскому бульвару он заметил пьяного мужчину, у которого было с собой самодельное оружие, — вспоминает Галина. — Коля получил два огнестрельных ранения — в грудь и живот. Пули застряли внутри, повредили органы. Он умер во время операции.

Галина Николаевна признается, что после смерти мужа так и не встретила свою судьбу.

— Помню, он готовил очень вкусные шкварки по-украински с гречкой. Мог и постирать, и погладить, и сшить что-то. Николай на мотоцикле катался, на гитаре играл, очень любил технику. Однажды он своими руками даже сварил автомобильный кузов, — с гордостью рассказывает вдова.

После вручения ключей от машин в зале спортивного комплекса продолжился турнир по дзюдо среди полиции и армии. Его участниками стали 12 команд из России и стран СНГ. Все спортсмены — это действующие сотрудники различных силовых структур.

— По правилам турнира участники должны быть старше 30 лет и последние четыре года не числиться в составе сборных команд по дзюдо, — сказал тренер сборной Министерства внутренних дел Российской Федерации Руслан Гасымов. — Зарубежные и российские команды на предварительном этапе борются отдельно. А после этого лучшие их них соревнуются за призовые места.

В этом году лучшей на турнире стала российская сборная — команда Министерства внутренних дел Российской Федерации.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел Бальский, президент национального союза ветеранов дзюдо:

— Мы оказываем помощь семьям сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, с 2007 года. В прошлом году программа распространилась и на родственников журналистов, погибших в горячих точках. В сентябре 2020 года мы вручили два автомобиля в этой номинации, сейчас — один. Всего Национальный союз ветеранов дзюдо оказал поддержку в виде машин, квартир и денежных средств более 500 семьям.

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