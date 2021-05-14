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Музей Победы проведет шахматный турнир
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Музей Победы проведет шахматный турнир

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В пятницу, 14 мая, столичный Музей Победы проведет шахматный турнир «Победа», который носит имя майора управления «В» ЦСН ФСБ РФ Владимира Борисова.

Организатор соревнований — Детский общественный совет Музея Победы при поддержке «Федерации шахмат» города Москвы. Турнир приурочен к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, его впервые проведут в оффлайн-формате.

Соревнования будут состоять из семи этапов с регламентом «Рапид». В них примут участие более 40 спортсменов из образовательных организаций Москвы и Подмосковья. В турнире разыграют мужское, женское и командное первенство. Победители получат кубки и медали, остальные участники – сертификаты.

Начало турнира — в 14:00.

Ранее сообщалось, что Музей Победы проведет реконструкцию панорамы «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев».

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шахматымузей ПобедыМосква
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