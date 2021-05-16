Москомстройинвест рассказал о работе с проблемными жилыми комплексами в столице

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В пятницу, 14 мая, в Москомстройинвесте рассказали о работе с проблемными жилыми комплексами в столице.

По данным ведомства, с начала текущего года в Москве введены в эксплуатацию дома для 718 обманутых дольщиков.

— С января по середину мая в столице введено в эксплуатацию семь корпусов проблемных объектов площадью 141,5 тысячи квадратных метров, — рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Так, введен в эксплуатацию объект на Балаклавском проспекте. Два корпуса введены в составе жилого комплекса «Борисоглебское» в поселении Новофедоровское. Кроме того, сданы в эксплуатацию корпуса в рамках второй очереди «Марьино Град» в Филимонковском. А в составе проблемного жилого комплекса на улице Мытной сдали четвертый корпус.

Кроме того, Московский фонд защиты прав дольщиков подписал с техзаказчиком договор на обследование проблемного ЖК «Академ Палас».

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