Новой победительницей «Мисс Вселенная» стала участница из Мексики

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В 2021 году победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала участница из Мексики Андреа Меса. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте конкурса в понедельник, 17 мая.

— Новой «Мисс Вселенная» стала представительница Мексики, — говорится в сообщении.

В финале встретились представительницы Бразилии, Индии, Перу и Доминиканской Республики.

В этом году конкурс провели в американской Флориде. Мероприятие провели с соблюдением всех мер безопасности на фоне угрозы распространения коронавируса. Россию на конкурсе представляла «Мисс Россия 2019» — Алина Санько.

Ранее обладательницей звания «Мисс Вселенная» была девушка из ЮАР Зозибини Тунзи.

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