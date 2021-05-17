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Новой победительницей «Мисс Вселенная» стала участница из Мексики
Фото: sxc.hu

Новой победительницей «Мисс Вселенная» стала участница из Мексики

Виктория Родимкина

В мире

В 2021 году победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала участница из Мексики Андреа Меса. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте конкурса в понедельник, 17 мая.

— Новой «Мисс Вселенная» стала представительница Мексики, — говорится в сообщении.

В финале встретились представительницы Бразилии, Индии, Перу и Доминиканской Республики.

В этом году конкурс провели в американской Флориде. Мероприятие провели с соблюдением всех мер безопасности на фоне угрозы распространения коронавируса. Россию на конкурсе представляла «Мисс Россия 2019» — Алина Санько.

Ранее обладательницей звания «Мисс Вселенная» была девушка из ЮАР Зозибини Тунзи.

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