Доктор Мясников назвал смертельно опасный продукт для детей

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Употребление в пищу косточек персика и абрикоса может быть смертельно для детей, так как они содержат синильную кислоту, вызывающую отравления. Об этом заявил доктор Александр Мясников.

По его словам, подобное отравление легкоподвижной ядовитой жидкостью может привести к летальному исходу. Мясников признался, что сам в детстве ел косточки, разбивая их камнем.

— Ежегодно умирают дети, которые едят эти ядрышки, именно от отравления синильной кислотой летом, — рассказал врач в эфире телеканала «Россия 1».

Как отметила кандидат биологических наук Екатерина Баранова, персики нередко могут вызывать аллергию у детей. По ее словам, эту проблему можно решить, если сварить фрукт или очистить его шкурку и внутреннюю часть, содержащие много белков.

Ранее доктор Мясников дал четыре совета, которые помогут снизить вес и риск развития рака.

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