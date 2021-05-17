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Эндокринолог Павлова рассказала о полезном жире в организме человека
Фото: Pixabay

Эндокринолог Павлова рассказала о полезном жире в организме человека

Анастасия Колоскова

Здоровье

В человеческом теле содержится белая и бурая жировая ткань. При этом избыток первой из них вызывает ряд проблем со здоровьем, тогда как вторая почти никогда не бывает в избытке и активно участвует в процессах организма. Об этом рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

По ее словам, слишком большое количество белого жира провоцирует воспаление жировой ткани, которое приводит к опасным последствиям. На его фоне развиваются жировая болезнь печени, гипертония, и также инсулинорезистентность и преддиабет. В результате происходят изменения в метаболизме, и повышается риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

В то же время бурая жировая ткань, отметила врач, приносит организму человека пользу.

— Польза в том, что в ней вырабатываются вещества, которые блокируют системное воспаление жировой ткани. Более того, в бурой жировой ткани свободные жирные кислоты, которые дают энергию, больше «горят». То есть это та жировая ткань, которая и термоизолирует хорошо, и дает энергию, она очень полезна, — рассказала Павлова в эфире радио Sputnik.

Недостаточное количество бурой жировой ткани бывает обусловлено генетическими причинами. Из-за этого часто появляется избыток белого жира.

Эндокринолог отметила, что бурой жировой ткани больше у людей, которые живут в северных климатических условиях. Однако изменить соотношение бурого и белого жира в пользу первого можно при помощи физической активности.

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жирэндокринологздоровье
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