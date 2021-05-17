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«Это называется судьба»: Агутин раскрыл секрет семейного счастья с Варум
Фото: instagram.com/avarum

«Это называется судьба»: Агутин раскрыл секрет семейного счастья с Варум

Анастасия Колоскова

Звезды

Известный певец и композитор Леонид Агутин, который уже 24 года счастлив в браке с Анжеликой Варум, назвал основные принципы их семейной жизни.

Он признался, что они с женой проводят вместе все время, когда не заняты на концертах.

— Максимально мы находимся в одном месте, живем, ночуем, встречаемся вечером. У нас не принято, что я поехал на дачке пожить, а она в квартире пожила. Или она в одной стране, я — в другой. Основное время мы проводим вместе, — рассказал Агутин во время передачи «Однажды» на телеканале НТВ.

Он не стал отрицать, что их совместная жизнь не была безоблачной. По его словам, какие-то вещи в партнере могут вызывать раздражение, что-то приходится терпеть. Однако музыкант планирует встретить с женой старость.

— Жить без тебя не могу — такая формула любви. Это называется судьба. Сложно меняемые вещи, — заключил артист.

Агутин назвал себя счастливым человеком, у которого есть все, кроме внуков. Но живущие за рубежом дочери Лиза и Полина не спешат радовать его рождением наследников.

Ранее Агутин рассказал о тяжелом периоде жизни с Варум.

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семьяЛеонид АгутинАнжелика Варум
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