«Торт короля»: Рудковская опубликовала видео со дня рождения Киркорова

Фото: instagram/rudkovskayaofficial

Певцу Филиппу Киркорову исполнилось 54 года. Он с размахом отпраздновал день рождения, на котором присутствовало множество гостей. Одной из приглашенных звезд стала продюсер Яна Рудковская. На своей странице в Instagram она опубликовала видео с праздничного вечера.

На кадрах видно, как Киркоров стоит возле большого праздничного торта. В зале играет музыка, а гости поздравляют певца с днем рождения и громко кричат.

— День рождения Короля! Торт короля! Гости Короля, очаровательные Дети короля ... и моего друга Филиппа! — написала Рудковская.

Она также поблагодарила Киркорова за этот вечер.

Ранее Яна Рудковская опубликовала в своем Instaagram фото, на котором позирует со своим супругом, олимпийским чемпионом Евгением Плющенко, сыном Александром и фигуристом Антоном Сихарулидзе.

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