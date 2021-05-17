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Минсельхоз заявил о стабильной ситуации на рынке сахара в России
Фото: pixabay.com

Минсельхоз заявил о стабильной ситуации на рынке сахара в России

Виктория Родимкина

Экономика

Условия ценовых соглашений по сахару, которые были заключены между производителями и ретейлом, выполняются полностью. Об этом сообщается на сайте Минсельхоза РФ в понедельник, 17 мая.

— Текущая ситуация на рынке сахара оценивается как стабильная. Условия соглашений, предусматривающих предельные отпускные и розничные цены на эту продукцию, исполняются всеми участниками в полном объеме, — говорится в сообщении.

В Минсельхозе отметили, что в будущем стабильности на рынке сахара будет способствовать квота на его импорт с пониженной ставкой пошлины и расширение посевных площадей под сахарной свеклой.

Так, в 2021 году производство свеклы составит не менее 40 миллионов тонн, что даст около 6 миллиардов тонн сахара. Этого будет достаточно, чтобы обеспечить потребности рынка и сформировать переходящий запас, добавили в Минсельхозе.

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