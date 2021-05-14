Названы продукты, которые подешевеют в июне

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В России выросли цены на продукты в рознице за апрель на 0,67 процента по сравнению с мартом. Более всего подорожали майонез, сардельки и сосиски. Однако есть продукты, которые, по словам экспертов, будут дешеветь уже в июне.

Бывший замминистра сельского хозяйства России, профессор, доктор экономических наук Леонид Холод рассказал «Вечерней Москве», что в ближайшее время точно подешевеют зеленая огородная продукция, а также сезонные фрукты и овощи.

— Подешеветь может прежде всего сезонная растениеводческая продукция: клубника, черешня. Они начали появляться, безумно дорогие, будут дешеветь. И не только то, что растет здесь, будет дешеветь, но и то, что растет в ближайших странах и странах Северного полушария, — сказал Холод.

Также он отметил, что в зависимости от урожая этого года может подешеветь растениеводческая продукция в целом, например сахар, подсолнечное масло.

— Если подешевеет растениеводческая продукция, вслед за ней должна подешеветь животноводческая. Подорожание сарделек и сосисок — это следствие удорожания мясного сырья, помимо всего остального. Майонез — следствие подорожания растительного масла. Если дешевеет зернопродукция, будет дешеветь все, что делается из нее: и масло, и мясо, — добавил эксперт.

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков говорит, что рынок овощей и фруктов имеет ярко выраженную сезонность динамики цен. С поступлением на рынок нового урожая, с увеличением предложения цены на эту продукцию традиционно снижаются.

— Этот тренд, как правило, сохраняется до конца уборочной кампании, вплоть до ноября. На данный момент в оптовом сегменте мы наблюдаем снижение цен на тепличный огурец. Это снижение также является традиционным после праздников, — говорит Востриков.

По его словам, оптовые цены на местные томаты уже падают, что связано со стабильными поставками импорта и возросшей конкуренцией.

— А цены на бананы имеют тенденцию к снижению ввиду низкого спроса, — добавил Востриков.

Он отметил, что сегодня стабильны цены на остаточные партии яблок в опте.

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