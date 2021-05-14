Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Названы продукты, максимально подорожавшие за апрель
Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Названы продукты, максимально подорожавшие за апрель

Анастасия Колоскова

Потребление

Цены на продукты в рознице за апрель выросли в России на 0,67 процента по сравнению с первым месяцем весны и на 4 процента по сравнению с апрелем прошлого года, при этом более всего подорожали майонез, сардельки и сосиски. Об этом сообщили в компании «Эвотор».

Так, за месяц майонез стал дороже на 4,6 процента, а за год — на 17 процентов. Цены на сосиски, колбаски и сардельки и колбаски за месяц увеличились на 3 процента, а за год — на 4 процента.

В апреле в среднем на 2 процента увеличились цены на шоколадные конфеты, растительное масло, сыр и готовые консервированные продукты. Маргарин, сливочное масло, выпечка, печенье, сдоба и крекер подорожали в среднем на 1 процент.

В некоторых категориях средние розничные цены немного снизились. Так, сметана по сравнению с мартом стала дешевле на 2 процента, Цены на зефир и пастилу упали более чем на 1 процент, на мясные полуфабрикаты — на 0,4 процента, на каши — на 0,3 процента. Цены на пряники, а также воду, чай и кофе практически не изменились.

Отмечается, что «Эвотор» проводит оценку динамики цен, основываясь на собственном продуктовом индексе. При его расчете используется 187 наименований товара из 47 продуктовых категорий, сообщает РИА Новости.

Ранее «ВМ» опросила и экспертов и выяснила, почему в России растут цены на продукты.

Читайте также: Перегрева нет: почему россияне стали брать больше кредитов

ценыцены на продуктыпродукты питания
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Невозможно запретить метеориты

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Продолжаем диалог культур и религий

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Интерактивный аудиоспектакль: вы такого еще не слышали

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А европейцев мы отправим осваивать Сибирь...

Ильдар Аляутдинов
Ильдар Аляутдинов

Ураза-байрам в режиме онлайн

Владимир Малышев
Владимир Малышев

Как поступить во ВГИК: талант важнее баллов по ЕГЭ

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто заплатит алименты вместо горе-отцов

Все мнения
О проекте