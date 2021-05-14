Названы продукты, максимально подорожавшие за апрель

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Цены на продукты в рознице за апрель выросли в России на 0,67 процента по сравнению с первым месяцем весны и на 4 процента по сравнению с апрелем прошлого года, при этом более всего подорожали майонез, сардельки и сосиски. Об этом сообщили в компании «Эвотор».

Так, за месяц майонез стал дороже на 4,6 процента, а за год — на 17 процентов. Цены на сосиски, колбаски и сардельки и колбаски за месяц увеличились на 3 процента, а за год — на 4 процента.

В апреле в среднем на 2 процента увеличились цены на шоколадные конфеты, растительное масло, сыр и готовые консервированные продукты. Маргарин, сливочное масло, выпечка, печенье, сдоба и крекер подорожали в среднем на 1 процент.

В некоторых категориях средние розничные цены немного снизились. Так, сметана по сравнению с мартом стала дешевле на 2 процента, Цены на зефир и пастилу упали более чем на 1 процент, на мясные полуфабрикаты — на 0,4 процента, на каши — на 0,3 процента. Цены на пряники, а также воду, чай и кофе практически не изменились.

Отмечается, что «Эвотор» проводит оценку динамики цен, основываясь на собственном продуктовом индексе. При его расчете используется 187 наименований товара из 47 продуктовых категорий, сообщает РИА Новости.

Ранее «ВМ» опросила и экспертов и выяснила, почему в России растут цены на продукты.

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