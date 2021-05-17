Генконсул США Эми Сторроу покинула Екатеринбург

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Генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу покинула свой пост. Прощальное обращение опубликовали в аккаунте генконсульства в Instagram в понедельник, 17 мая.

Эми Сторроу отметила, что 27 лет миссия объединяла США, Урал и Западную Сибирь. Она представляла услуги по визам, программы по изучению английского языка и разного рода обмену.

Дипломат поблагодарила жителей Екатеринбурга и выразила надежду на скорое возобновление работы консульства на Урале.

— Когда я вернусь домой, я расскажу американцам о духе этого региона, полном творчества и энергии, и о том, как много общего у американцев и россиян. А еще я угощу их пельменями, — написала консул.

О решении Соединенных Штатов Америки закрыть свои консульства во Владивостоке и Екатеринбурге стало известно 19 декабря 2020 года. В Госдепе уточнили, что эти меры связаны с оптимизацией работы американской дипмиссии.

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