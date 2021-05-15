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NI назвал главную ошибку в стратегических действиях США против России и Китая
Фото: Whitehouse

NI назвал главную ошибку в стратегических действиях США против России и Китая

Полина Долганова

Внешняя политика

Сближение России и Китая из-за стратегической близорукости США «позволит объединившимся странам противостоять Вашингтону». Об этом пишет журналист Джейкоб Хейлбрун в статье для The National Interest.

Как отмечает автор материала, позиция конфронтации со стороны администрации президента США Джо Байдена по отношению к РФ не является неожиданностью, так как еще до его вступления в должность главы государства он и его коллеги продвигали идею «об активной поддержке Дональда Трампа Россией» и «о вмешательствах Кремля во внутреннюю политику США».

Начав управлять страной, Байден «только усугубил напряженность между двумя странами». Кроме того, его активное желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным «не смогло существенно изменить сложившуюся ситуацию в двусторонних отношениях».

Отмечается, что политический курс администрации президента США в отношении Пекина также существенно не изменился. Америка все еще продолжает поддерживать претендующий на независимость от Китая Тайвань.

Автор материала подытожил, что неспособность Вашингтона к расстановке приоритетов может привести к сближению России и Китая и к «расширению их сотрудничества во многих сферах».

Ранее директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулев рассказал «Вечерней Москве», кому выгодно сомневаться в здоровье Байдена.

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