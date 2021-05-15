«Не стоит недооценивать»: Климкина напугали слова Путина об Украине

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Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал слова президента России Владимира Путина о превращении Украины в «анти-Россию».

— Слова Путина сегодня о нас как «анти-России» не стоит недооценивать. Это не очередная находка спичрайтеров, — написал Климкин в своей странице в Facebook.

Он добавил, что президент РФ говорит об Украине как об «источнике, доставляющем России регулярные проблемы».

Ранее на совещании с постоянными членами Совбеза глава РФ заявил, что Украина превращается в российский антипод, что вызывает сожаление. Глава государства также отметил, что Киев становится той площадкой, откуда регулярно приходят новости, ставящие под сомнение безопасность государства.

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) продлил в отношении ряда граждан Российской Федерации, Украины и российских компаний санкции, срок действия которых истекает в мае.

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