«Попробуй замолчи!»: американист рассказал, кому выгодно сомневаться в здоровье Байдена

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Открытое письмо отставных американских генералов, которые забеспокоились о дееспособности президента Джо Байдена, — это очевидный политический маневр. Кому выгодна такая политическая борьба, «Вечерней Москве» рассказал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулев.

Ранее стало известно, что более 120 отставных генералов американских вооруженных сил выступили с открытым письмом. В документе они указали, что сомнительное физическое и психическое состояние Байдена нельзя игнорировать, поскольку, по мнению военных, главнокомандующий всегда должен быть способен принимать точные решения в сфере нацбезопасности. Как раз в этом у офицеров нет уверенности: они утверждают, что американская нация находится в глубокой опасности.

В свою очередь собеседник «ВМ» назвал политическим призыв отставных генералов, отметив, что в нем внимание обращено еще и на якобы фальсификации и нарушения, которые могли произойти во время состоявшихся в 2020 году президентских выборов. По итогам волеизъявления бывший лидер Штатов Дональд Трамп — ярый республиканец — уступил демократу Байдену, напомнил Рогулев.

— Заявление американских генералов носит прореспубликанский характер. Понятно, кому оно выгодно, — сказал американист. — Они ведут политическую кампанию, обращают внимание на то, что пресса пытается замалчивать. А попробуй замолчи мнение ста генералов!

Рогулев также выразил мнение, что в армии США много сторонников Трампа, поборников республиканских идей. По словам эксперта, «там и патриоты, и националисты».

— Военные в принципе склонны к этому делу. Так что политическая борьба продолжается, — заключил собеседник издания.

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