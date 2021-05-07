Байден назвал время вероятной встречи с Путиным

Коллаж: Администрация президента РФ, Whitehouse

Американский лидер Джо Байден выразил уверенность, что встреча с президентом России Владимиром Путиным произойдет в июне, однако конкретное место и время еще не определены.

— Я уверен, что мы сможем сделать это, но сейчас пока нет конкретного времени или места, мы работаем над этим, — цитирует слова Байдена РИА Новости.

Об этом президент США заявил, отвечая на вопрос журналистов о перспективах проведения российско-американского саммита в июне в ходе его первого европейского турне.

Кроме того, у Байдена поинтересовались, считает ли он присутствие вооруженных сил России на границе с Украиной так называемым сигналом Москвы для США и влияет ли эта ситуация на его решение о саммите с Владимиром Путиным.

— Это не влияет на мое желание встретиться один на один и мы видим, что раньше войск (на границе было больше - прим. «ВМ») и он отводит их,... их значительно меньше, чем месяц назад, — сообщил американский лидер.

Ранее бывшие американские чиновники высказали мнение, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в чешской столице Праге.

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