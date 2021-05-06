Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
СМИ назвали возможные места встречи Путина и Байдена
Фото: Вечерняя Москва

СМИ назвали возможные места встречи Путина и Байдена

Татьяна Плотникова

Внешняя политика

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в чешской столице Праге. Такое мнение высказали бывшие американские чиновники.

Кроме того, они допускают такие варианты как Исландия, Словения или Азербайджан. В целом среди вариантов выделяют Прагу, Рейкьявик, Любляну и, возможно, Баку.

При этом официальных сведений относительно предполагаемого места встречи лидеров двух государств нет, пишет Politico.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что надеется встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в июне.

Читайте также: «Брякнул, не подумав»: экс-замгоссекретаря США — о высказывании Байдена про Путина

Джо БайденВладимир Путинвстреча
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Поляков
Александр Поляков

Быстро и выгодно: зачем городам объединяться в треугольники

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Миллион призов уже подготовлен

Юрий Козлов
Юрий Козлов

От самиздата до блогосферы: как живое слово побеждает цензуру

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Пражская» в опале: зачем переименовывать станцию метро

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Евгений Онегин был святым

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Все мнения
О проекте