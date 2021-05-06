СМИ назвали возможные места встречи Путина и Байдена

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Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в чешской столице Праге. Такое мнение высказали бывшие американские чиновники.

Кроме того, они допускают такие варианты как Исландия, Словения или Азербайджан. В целом среди вариантов выделяют Прагу, Рейкьявик, Любляну и, возможно, Баку.

При этом официальных сведений относительно предполагаемого места встречи лидеров двух государств нет, пишет Politico.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что надеется встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в июне.

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