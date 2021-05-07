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Байден продлил режим ЧС в отношении Сирии
Фото: whitehouse

Байден продлил режим ЧС в отношении Сирии

Кирилл Николаев

В мире

Президент США Джо Байден в пятницу, 7 мая, подписал указ о продлении режима чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности в отношении Сирии.

Отмечается, что продление режима ЧС позволит США продолжить блокирование имущества и активов ряда лиц, связанных с правительством Сирии. Кроме того, запрещается экспорт определенных товаров в эту страну.

Также президент США подписал аналогичные указы о продлении режима ЧС из-за ситуаций в Центральноафриканской Республике и Ираке, сообщает РИА Новости.

Ранее Джо Байден заявил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в июне этого года.

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Джо Байденподписал указСирия
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