Байден продлил режим ЧС в отношении Сирии
Президент США Джо Байден в пятницу, 7 мая, подписал указ о продлении режима чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности в отношении Сирии.
Отмечается, что продление режима ЧС позволит США продолжить блокирование имущества и активов ряда лиц, связанных с правительством Сирии. Кроме того, запрещается экспорт определенных товаров в эту страну.
Также президент США подписал аналогичные указы о продлении режима ЧС из-за ситуаций в Центральноафриканской Республике и Ираке, сообщает РИА Новости.
Ранее Джо Байден заявил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в июне этого года.
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