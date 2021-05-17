Столичные спасатели вызволили зажатого в автомобиле мужчину на востоке Москвы

Фото: Пресс-служба ГОЧСиПБ

На востоке Москвы произошло ДТП с участием трех машин. В результате аварии, один из водитель оказался зажат в своем автомобиле. Об этом в понедельник, 17 мая, «Вечерней Москве» рассказали в столичном департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

Инцидент произошел ночью 16 мая. В Косино-Ухтимском районе столкнулись три автомобиля: два грузовых и один легковой. Один из водителей оказался зажат в своей машине. Ему помогли сотрудники МЧС.

Фото: Пресс-служба ГОЧСиПБ

После вызволения мужчина был передан бригаде скорой помощи.

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