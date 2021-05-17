«Светлые и красивые»: Владимир Пресняков умилил подписчиков семейным фото

Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

Певец Владимир Пресняков опубликовал в Instagram-аккаунте трогательное семейное фото, которое не оставило равнодушными его подписчиков.

На снимке музыкант, а также его жена Наталья Подольская, оба сына и собака позируют на фоне светлого интерьера. При этом все члены звездного семейства одеты во все белое.

«Какие же вы все светлые и красивые»; «Какие вы классные»; «Очень трогательное фото»; «Какая светлая, радостная фотография»; «Красивая семья очень»; «Вот, оно счастье...», — написали подписчики в комментариях к публикации, упомянув о том, что звездным родителям не хватает только в семье дочки.

Напомним, в семье Подольской и Преснякова в октябре октября 2020 года родился сын Иван. Также супруги воспитывают старшего сына Артемия.

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