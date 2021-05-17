Названы пять знаков зодиака китайского гороскопа, которых ждет неожиданная любовь

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Астрологи назвали пятерых представителей зодиакальной дюжины, к которым в год Быка, как поется в известной песне, «любовь нечаянно нагрянет».

Так, Крыс ждет тяжелое в плане эмоциональной нагрузки время, однако это не помешает им флиртовать и заводить приятные знакомства.

Для Кроликов год Быка станет временем романтики и развлечений. Тем не менее им важно сохранять бдительность, так как рядом будут находиться неожиданные соблазны.

Представителям Дракона повезет больше остальных знаков. У одиночек есть все шансы найти спутника жизни. Для этого им нужно чаще выходить из дома и не прятаться от общения.

Людей, рожденных в год Козы, ждет время серьезных и ответственных отношения. Год Быка принесет им много нежности и ласки.

Представители года Собаки не будут успевать уворачиваться от сюрпризов. Астрологи рекомендуют одиночкам не пренебрегать путешествиями, где у них больше шансов обрести любовь, сообщает Пятый канал.

Ранее астролог назвала наиболее удачные дни недели и числа для разных знаков зодиака.

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