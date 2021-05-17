Врач объяснил, когда сухость во рту является симптом опасной болезни

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Врач Александр Мясников объяснил, в каком случае сухость во рту может быть симптомом опасной болезни. По его словам, нет определенной суточной нормы по употреблению воды, человек может пить столько, сколько нужно.

— Людей не волнует сухость как синдром. Почему сохнет носоглотка ночью? Нужно проверить ее — ночью можете дышать ртом, пересыхает сильно, бывает рефлюкс — выброс кислого содержимого из желудка. Он сушит и создает сиплость, сухой рот, — отметил врач.

По словам Мясникова, вирусная инфекция тоже может привести к сухости во рту. Однако этот симптом может говорить и о серьезных болезнях:

— Мы знаем, что чувствуем жажду при повышении сахара, когда он выше 11, при умеренном сахаре в крови сухости нет. Сухость во рту – классический симптом ревматологических болезней, аутоиммунных болезней. Есть такая болезнь Шегрена — это атака слюнных и слезных желез иммунными клетками, — заявил телеведущий в программе «О самом главном».

Это важные симптомы, болезнь может поразить другие органы, болезнь часто сочетается с волчанкой, чаще встречается у женщин.

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