Названы самые необычные специалисты, которых искали в Петербурге за май

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Самые необычные вакансии, которые предлагались жителям Санкт-Петербурга в мае, озвучили аналитики сервиса по поиску работы hh.ru.

Специалисты заметили, что в Северной столице в конце весны увеличился спрос на специалистов, которые разбираются в ведении соцсетей. Например, в одну из компаний требуется TikTok-менеджер. В его обязанности входит разработка креативного контента и генерирование необычных идей. Кандидат должен обладать актерскими навыками. Для такой работы подойдут студенты профильных вузов. Зарплата при этом не уточняется.

Помимо этого, в Петербурге ищут сторисмейкера. Его оклад составляет 25 тысяч рублей. Кроме того, горожанам предлагают места в сфере производства. Например, химик-аналитик, микробиолог, хроматографист. Оплата труда последнего составляет 80 тысяч рублей в месяц, отмечают «Невские новости». В свою очередь инженеру-прочнисту предлагают 90 тысяч рублей ежемесячно.

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