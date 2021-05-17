Проект строительства жилого дома на 240 квартир согласовали в московском ТиНАО

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деревня Николо-Хованское, поселение Сосенское, Новомосковский административный округ Москвы, корпус 50 Карта всех событий

Комитет Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовал проект строительства жилого дома на 240 квартир в поселении Сосенское (ТиНАО). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что жилой дом планируется возвести по адресу деревня Николо-Хованское, поселение Сосенское, корпус 50, Новомосковский административный округ Москвы.

Председатель комитета Валерий Леонов рассказал, что дом будет состоять из 17 этажей. В нем предусмотрено 240 квартир: 160 однокомнатных, 64 двухкомнатных и 16 трехкомнатных.

На первом этаже будут размещены помещения общественного назначения, на остальных этажах поселятся жители дома.

Территория вокруг здания также будет благоустроена, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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